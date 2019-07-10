Киев, , 17:02 — REGNUM

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно договориться с украинским бизнесменом Игорем Коломойским, чтобы телеканал «1+1» с утра до вечера «крутил» лидера партии «Сила и Честь» Игоря Смешко. Об этом написал на своей странице в Фейсбук политолог Юрий Романенко, комментируя нежелание телеканалов «112 Украина» и NewsOne размещать предвыборную рекламу Смешко.

Верховная рада Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Он напомнил, что накануне президентских выборов телеканалы «112 Украина» и NewsOne активно раскручивали Смешко, поскольку он отнимал голоса у лидера фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко и лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко. Романенко отметил, что сегодня телеканалы заблокировали доступ к эфиру Смешко, поскольку он забирает голоса у партии «Оппоблок», экс-президента Петра Порошенко и партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

«На выборах президента каналы Медведчука активно пиарили Смешко. Порошенко это было выгодно, потому что он растаскивал голоса у Тимошенко и Гриценко. Сейчас, когда каждый процент на вес золота, есть угроза, что Смешко оттащит голоса у Порошенко и Оппоблока, Медведчука», — отметил Романенко.

По его словам, Порошенко и Медведчук не хотят, чтобы в Раду прошла партия Смешко, которая может войти в коалицию со «Слугой народа» (СН) и «Батькивщиной».

"Думаю, что еще большим аргументом для Медведчука и Порошенко является недопуск Смешко в Раду, потому что они хотят, чтобы у Зеленского сузилось коалиционное поле для маневра. Коалиция СН+ Юля+ Смешко наиболее вероятная, если СН возьмет на уровне 35%. Если Смешко не пройдет, то появляются проблемы. Так что на месте Зеленского я бы договаривался с Коломойским, чтобы Смешко запускали на плюсы и крутили с утра до вечера, чтобы подтянуть его рейтинг до проходного уровня. Что касается каналов Медведчука, то эта ситуация хорошо показывает, как работают медийно-политические машины Второй республики», — подытожил Романенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля лидер партии «Сила и Честь», экс-глава службы безопасности Украины Смешко заявил, что телеканалы «112 Украина» и NewsOne отказались размещать рекламу его политсилы. Политик пообещал подать в суд на действия руководства телеканалов.

«Вынужден сообщить вам, что новостные каналы «112 Украина» и NewsOne отказали нашей политической партии «Сила и Честь» в размещении платной рекламы. Вы знаете, что согласно действующему законодательству, а также руководствуясь свободой слова в нашей стране все должны иметь равный доступ к информационным ресурсам… Когда мы даже согласились с увеличенными ценами на политическую рекламу, чем для других, нам все равно категорически отказали в размещении. Ну что ж, это означает, что нас воспринимают серьезно и мы являемся реальным политическим оппонентом сил, стоящих за телеканалами «112 Украина» и NewsOne. Оппонентами сил, которые фактически представляют точку зрения страны-агрессора, которая ведет против Украины войну», — заявил Смешко.