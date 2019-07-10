Воронеж, , 16:52 — REGNUM

Юрий Немкин назначен на пост первого заместителя прокурора Воронежской области, сообщил ИА REGNUM старший помощник прокурора региона Михаил Усов. Немкин назначен на новую должность приказом генерального прокурора Российской Федерации № 710-к от 10 июля 2019 года. Также генпрокурор освободил его должности заместителя прокурора Воронежской области, которую Немкин занимал ранее.

Юрий Немкин родился в 1974 году, окончил Уральскую государственную юридическую академию в июне 1997 года, тогда же был принят на работу в органы прокуратуры. Занимал должности помощника прокурора, следователя прокуратуры района, следователя по особо важным делам, следственного отдела прокуратуры Воронежской области, начальника отдела управления прокуратуры Воронежской области, начальника управления прокуратуры Воронежской области, прокурора Советского района Воронежа, прокурора города Воронежа, с июня 2019 года — заместителя прокурора Воронежской области.

Отметим, что должность первого заместителя прокурора Воронежской области оставалась вакантной несколько месяцев. Василий Хромых, который работал на этом посту ранее, ушел на пенсию в январе 2019 года.

Между тем, сегодня ряд СМИ и телеграм-каналов сообщили о возможном переводе Николая Шишкина, который вот уже 13 лет занимает должность прокурора Воронежской области, на пост заместителя генерального прокурора РФ по Сибирскому федеральному округу. По данным «Коммерсантъ-Черноземье», назначение может состояться к концу лета. Издание также сообщает, что именно Юрий Немкин будет временно исполнять обязанности прокурора области — до назначения нового руководителя ведомства. Кто им будет — пока не сообщается. Добавим, что официального подтверждения кадровых перестановок в прокуратуре пока нет.