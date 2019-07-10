Москва, , 16:52 — REGNUM

Оклад вице-мэра Москвы Максима Ликсутова составляет 181 тыс. рублей в месяц после уплаты налогов, сообщает 10 июля Би-би-си.

Максим Ликсутов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Если хотите много зарабатывать, то лучшее решение — частные компании или собственный бизнес. Госслужба — это знания и бесценный опыт», — цитирует слова Ликсутова издание.

За 2018 год Ликсутов, следует из его декларации, получил доход в размере 19,9 млн рублей, что, впрочем, значительно ниже уровня достатка за 2017 год. Тогда он заработал 219,7 млн рублей. Таким образом, 2018 год оказался беднее примерно в 11 раз.

Впрочем, даже такой доход значительно превышает годовой оклад. СМИ напоминает, что Ликсутов пришёл работать в мэрию Москвы из бизнеса.

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