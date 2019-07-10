Киев, , 16:49 — REGNUM

Представительство ЕС в Украине призвало народных депутатов Верховной рады Украины «безотлагательно принять» внесенный на рассмотрение парламента президентом Владимиром Зеленским проект закона о юрисдикции Высшего антикоррупционного суда.

Соответствующее заявление представительства обнародовано сегодня, 10 июля, передает корреспондент ИА REGNUM

В частности, европейское ведомство призывает украинских депутатов «эффективнее использовать последнюю пленарную сессию», называя внесенный Зеленским документ «ключевым законопроектом».

В ЕС отмечают, что для борьбы с коррупцией на Украине очень важно, чтобы Высший антикоррупционный суд мог сосредоточиться только на делах, которые расследует Национальное антикоррупционное бюро, «и не был перегружен тысячами других дел».

ИА REGNUMотмечает, что интрига нынешней ситуации в том, что Рада нынешнего созыва находится в крайне жестком противостоянии с президентом Зеленским и принципиально не принимает законопроекты, которые глава Украины подает в парламент.

В ходе визита в Германию в середине июня президент Украины заявил, что «решительно настроен обеспечить полноценную работу антикоррупционных органов вместе с вновь созданным Антикоррупционным судом».