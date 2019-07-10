Киев, 10 июля 2019, 16:47 — REGNUM
После парламентских выборов фракция «Батькивщина» будет возле президента Владимира Зеленского и его команды. Об этом 10 июля в Киеве во время презентации стратегического плана «Батькивщины» — «Надо действовать» заявила лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
Она считает, что главным стимулом для развития украинской экономики станет рост доходов граждан, что подтолкнет рост внутреннего рынка, производство отечественных товаров и услуг.
Депутат заявила о необходимости повысить минимальные пенсии до уровня прожиточного минимума, как это и предусмотрено законом. Тимошенко напомнила, что сегодня прожиточный минимум составляет 3094 грн (или 121 долл.), и никто не должен получать меньше этой суммы.
Кроме того, она считает необходимым снизить ставку кредитования бизнеса с 25% до 3−5%, начать программы микрокредитования, ипотечного кредитования для приобретения жилья, а также вернуть помощь при рождении ребенка.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня Тимошенко заявляла, что «Батькивщина» готова работать в коалиции с партиями «Слуга народа» и «Голос», которые «должны объединиться во время избирательной компании и сделать все, чтобы на мажоритарных округах не прошли «мастодонты». Она предложила назвать будущую коалицию «коалицией действий».