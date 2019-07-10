Москва, , 16:45 — REGNUM

Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев провел переговоры в Москве с главой стратегического совета, председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктором Медведчуком и с сопредседателями этой партии Вадимом Рабиновичем и Юрием Бойко, а также с членом политсовета «Оппозиционной платформы — за жизнь» Тарасом Козаком.

Дмитрий Медведев Government.ru

Переговоры состоялись сегодня, 10 июля, в штаб-квартире партии «Единая Россия», лидером которой является Медведев.

В ходе переговоров Медведев заявил, что несмотря на прошедшие выборы президента Украины, Москва так и не получила каких-то внятных сигналов о том, какой курс будет проводить новый украинский президент Владимир Зеленский.

При этом глава правительства России заявил, что в Москве теперь ждут досрочных выборов в Верховную раду и надеются, что эти выборы в большей степени будут отражать чаяния украинских граждан.

Также Медведев поддержал инициативу делегации украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» о восстановлении межпартийного диалога. Медведев отметил, что в настоящее время диалог между парламентариями России и Украины отсутствует.