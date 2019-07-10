Киев, , 16:35 — REGNUM

Если бы сегодня проводился референдум о вступлении Украины в НАТО, 53% респондентов поддержали бы вступление в Альянс.

Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической группы «Рейтинг» по заказу Международного республиканского Института (IRI), обнародованные сегодня, 10 июля, передает корреспондент ИА REGNUM

Как отмечают социологи, 29% жителей Украины выступили бы против, не принимали бы участия в референдуме 4% опрошенных, еще 14% затруднились ответить на вопрос.

Отдельно подчеркивается, что в июне 2019 года поддержка членства Украины в НАТО достигла самого высокого показателя за последние годы.

В региональном разрезе самая высокая поддержка членства Украины в НАТО традиционно на Западе страны — 80%. В Центре Украины показатель составляет 54%, на Юге — 36%, на Востоке Украины — всего 29%.

Социологи отмечают, что опрос проводился по всей Украине с 13 по 23 июня 2019 года. Всего было опрошено 2400 жителей Украины в возрасте 18 лет и старше, имеющих право голосовать. Выборка является репрезентативной по полу, возрасту, региону и размеру населенного пункта. Допустимая погрешность не превышает 2%.

ИА REGNUMнапоминает, что после вступления в должность президент Украины Владимир Зеленский уже не раз подтвердил, что курс Украины на полноправное членство в ЕС и НАТО остается неизменным.

В частности, в рамках своего первого визита в Брюссель он заявил, что Украина «обязательно» вступит в НАТО после проведения информационной кампании и референдума по этому вопросу.

«Курс в НАТО — это безопасность страны и уровень нашей армии. Мы информационно должны рассказать украинцам, что такое НАТО и что это не так страшно. И когда все украинцы будут готовы, мы обязательно вынесем этот вопрос на референдум, и Украина обязательно будет в НАТО», — сказал в начале июня глава Украины.