Санкт-Петербург, , 16:25 — REGNUM

Проблемы с прохождением муниципального фильтра на выборах губернатора Санкт-Петербурга возникли у тех кандидатов, кто не работал с местной властью в период между выборов и озаботился поддержкой муниципалов только накануне выборов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, такое мнение высказал 10 июля глава Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга Всеволод Беликов.

Смольный собор, Санкт-Петербург Дарья Драй © ИА REGNUM

Он подчеркнул, что подавляющее большинство муниципальных депутатов Петербурга — абсолютно независимые люди, не поддающиеся чьему-то давлению. И они весьма серьёзно отнеслись к просьбам кандидатов в губернаторы предоставить подписи в их поддержку.

Тем, кто на регулярной основе не работал с муниципалами в предыдущие месяцы, в получении подписей чаще всего отказывали.

В свою очередь, глава Горизбиркома Петербурга Виктор Миненко отметил, что муниципальный фильтр в Петербурге могли пройти ещё как минимум двое претендентов, помимо экс-кандидата от ЛДПР Олега Капитанова.

Такой вывод Миненко сделал, исходя из того количества муниципальных депутатов, которые так и не предоставили свои подписи ни за одного из кандидатов в губернаторы.

Глава МО «Сенной округ» Наталия Астахова добавила, что всё-таки на этих выборах есть прогресс в работе кандидатов с муниципалами, по сравнению с тем, что было на выборах пять лет назад.

«В этот раз некоторые кандидаты хотя бы прислали письма с просьбами о подписях», — отметила она.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября 2019 года. Кандидатами, получившими регистрацию, стали четверо из 28 претендентов, заявивших о желании баллотироваться.