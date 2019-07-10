Ухань, Китай, , 16:08 — REGNUM

Набор памятных марок по случаю седьмых Всемирных военных игр был выпущен в городе Ухань в центральной китайской провинции Хубэй, сообщает 10 июля агентство Синьхуа.

Марки были выпущены Почтой Китая и имеют четыре разновидности нанесенных на них изображений, символизирующие четыре вида соревнований: метание копья, бег с препятствиями, гонки на море и прыжки с парашютом из четверых человек.

Все марки будут носить эмблему седьмых Всемирных военных игр в правом верхнем углу, как символ мира и дружбы.

Отметим, что Всемирные Военные игры являются мульти-спортивным соревнованием, организованным Международным советом военного спорта. Они проводятся с 1995 года раз в четыре года. В 2019 году игры пройдут с 18 по 27 октября в Ухане.

Летние игры 2015 года прошли в южнокорейском Мунгёне. Победителем оказалась Россия, которая также взяла первое место на первых, вторых и четвертых играх. Зимние игры проводятся с 2010 года. Россия брала первое место только на третьих играх в 2017 году. Четвертые зимние игры пройдут в 2021 году в немецком Берхтесгадене.