Дамаск, , 16:00 — REGNUM

Появилась дополнительная информация о боях в Северной Латакии, имевших место 9 июля 2019 года. Иностранная террористическая группировка Исламская партия Туркестана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) признала тяжелые потери во время недавнего неудачного наступления в этом районе.

По данным группы, она потеряла 17 боевиков, в том числе Мокдада Хемика (он же «Абу ишак»), Тарика Кэмпбелла (он же «Абу Аль-Валид»), Низара Аль-Туркмани (он же «Абу Али») и боевика по имени Усама (он же «Абу Даджана»). Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

Что интересно, в середине мая 2019 года именно эта иностранная террористическая группировка опубликовала видео, в котором высокомерно обещала устроить России в Сирии ту же войну, что СССР получил в Афганистане.

Исламская партия Туркестана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявила, что ей удалось захватить некоторые пункты в ходе операции. Однако она не уточнила, что боевики в этот же день были вынуждены в конечном итоге покинуть эти районы после того, как Сирийская арабская армия начала быстрое контрнаступление. ИА REGNUM ранее сообщало об этом.

По утверждению боевиков, четверо сирийских солдат были захвачены в плен во время их операции. Группа также предъявила видеозапись, подтверждающую этот факт. Также сообщается, что было уничтожено несколько сирийских военнослужащих, два танка и один танк захвачен.

Источник в сирийских вооруженных силах сообщил изданию, что в ходе наступления джахидистов погибло в общей сложности 12 сирийских военных. Он также подчеркнул, что это первое за два года наступление боевиков на севере Латакии. Потерю бронетехники источник не подтвердил.