Москва, , 15:59 — REGNUM

Сторожевой корабль «Сметливый», который в настоящее время выполняет комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей Североатлантического альянса, не заходил в запретную зону проведения учений НАТО Sea Breeze — 2019. Озвученная ранее украинской стороной информация не соответствует действительности. Такое заявление сегодня, 10 июля, сделала пресс-службе Черноморского флота.

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«Сообщение ВМС Украины о якобы заходе сторожевого корабля Черноморского флота «Сметливый» в запретную зону проведения учений Sea Breeze — 2019 не соответствует действительности», — говорится в распространённом сообщении.

В пресс-службе флота отметили, что «Сметливый» действует в строгом соответствии с нормами международного права.

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На фоне учений НАТО РФ начала мероприятия боевой подготовки в Чёрном море

Напомним, многонациональные учения Sea Breeze — 2019 стартовали в Одессе 1 июля. Это самые масштабные военные учения, которые проходят на Украине. Они проводятся в северо-западной части Чёрного моря, в Николаевской, Херсонской и Одесской областях. Всего планируется привлечь около 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 900 человек личного состава подразделений морской пехоты разных стран, включая США и Великобританию.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 10 июля, пресс-центр командования ВМС Украины сообщил, что сторожевой корабль Военно-морского флота России «Сметливый» зашёл в закрытую зону, где проходят учения ряда стран НАТО и Украины Sea Breeze-2019. Отмечается, что ранее мореплавателей предупредили о закрытии района Чёрного моря из-за проведения практических стрельб. Также украинские военные заявили, что российский корабль на запросы не ответил.