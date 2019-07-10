Пекин, , 15:58 — REGNUM

Группа из восьми китайских офицеров полиции была направлена в Хорватию для проведения совместного патрулирования с хорватскими коллегами, сообщает 10 июля агентство Синьхуа.

Церемония отправки сотрудников бюро общественной безопасности города Янчжоу провинции Цзянсу на востоке Китая прошла в Пекине 10 июля. Они будут представлять полицию Китая.

Отметим, что это уже второе подобное патрулирование, которое проводится совместно правоохранителями Китая и Хорватии. Патрулирования пройдет в Загребе, Дубровнике, Задаре и в Национальном парке Плитвицкие Озера.

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