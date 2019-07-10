Рим, , 15:58 — REGNUM

Информационное агентство Buzzfeed в среду, 10 июля, опубликовала фрагменты аудиозаписи, которая, по мнению издания, подтверждает, что руководители итальянской партии «Лига» пытались получить средства в Москве.

Опубликован фрагмент разговора, якобы состоявшегося в Москве, в ходе которого помощники Маттео Сальвини, по утверждению издания, договариваются о получении 65 млн евро с помощью серии российско-итальянских операций с закупками топлива.

Ранее итальянское издание La Repubblica также сообщала о переговорах представителей Сальвини и приближенных к российским властным кругам предпринимателей о «топливном» финансировании «Лиги», однако, по мнению издания, данных о том, что сделка была заключена, нет.

Сальвини и ранее обвиняли в получении средств из России, лидер «Лиги» неизменно отвергал эти обвинения.

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