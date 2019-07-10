Санкт-Петербург, , 15:53 — REGNUM

Несмотря на энергичные действия по наведению порядка на муниципальных выборах в Петербурге, предпринятые ЦИК и Горизбиркомом, в некоторых муниципалитетах продолжаются нарушения со стороны избирательных комиссий муниципальных образований (ИКМО). Об этом сообщил журналистам 10 июля глава Горизбиркома Петербурга Виктор Миненко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В частности, речь идёт о МО «Сергиевское», в котором, по словам Миненко, происходят «вопиющие нарушения».

Ранее на действия этой ИКМО городская комиссия пожаловалась в правоохранительные органы, а на главу ИКМО был составлен административный протокол.

«Сегодня принято решение об оформлении на главу ИКМО второго административного протокола, также составлен протокол на секретаря комиссии. Эта работа будет продолжена», — сказал Миненко.

Напомним, несколько ИКМО попытались оспорить в Санкт-Петербургском городском суде предписания Горизбиркома по исправлению грубых нарушений в ходе муниципальных выборов, но проиграли все процессы.

Муниципальные выборы в Петербурге состоятся одновременно с выборами губернатора 8 сентября 2019 года. В 109 муниципальных образованиях на пять лет предстоит избрать 1550 депутатов местных советов.

Читайте ранее в этом сюжете: Кандидаты в муниципалы Петербурга коллективно засудили одну из комиссий