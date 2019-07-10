Дамаск, , 15:53 — REGNUM

По информации британской газеты The Guardian, Франция и Великобритания направят в Сирию дополнительные контингенты военнослужащих. Речь идет о наземных силах. Ссылаясь на источники среди чиновников США, газета сообщает об увеличении британских и французских сил на 10−15 процентов.

Администрация президента США Дональда Трампа предпринимала недюжинные усилия, чтобы союзники направили сухопутные контингенты в Сирию для помощи Сирийским демократическим силам, основу которых составляют курдские отряды Народных защитников. Отказались от предложения Соединенных Штатов Германия, Нидерланды и Италия.

Следует заметить, что и Франция, и Великобритания уже имеют наземные войска внутри Сирии, которые как войска США находятся на данной территории незаконно, без разрешения официального Дамаска.

Идея замены американских войск в Сирии продвигалась активно с начала 2019 года после принятия в декабре 2018 года Дональдом Трампом решения о полном выводе войск США из этой страны. Однако союзники Соединенных Штатов в лице Британии и Франции резко выступили против данной инициативы и предупредили, что также полностью выведут и свои подразделения.

Можно предположить, что нынешняя ситуация — это некое компромиссное решение, при котором будет только частичный вывод американских войск, а эта убывающая численность будет заменена силами союзников.