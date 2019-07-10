Джуба, , 15:48 — REGNUM

В своем выступлении по случаю Дня независимости 9 июля президент Южного Судана Сальва Киир принес извинения государственным служащим, которые в течение нескольких месяцев оставались без зарплаты, цитирует его «Radio Miraya» в Джубе.

Киир сказал, что неуплата средств была «вызвана слабым управлением» в департаментах, которые должны привлекать средства, и пообещал лично принять участие в решении проблемы.

«Я извиняюсь за то, что мое правительство не заплатило государственным служащим. Это было вызвано слабым управлением в финансовых учреждениях. Я буду лично следить за этим вопросом», — заявил Киир.

В прошлом месяце министр финансов не смог представить годовой бюджет, потому что депутаты вышли из парламента из-за вопроса о зарплате, сообщало агентство Reuters.