Санкт-Петербург, , 15:39 — REGNUM

На выборах губернатора Санкт-Петербурга 8 сентября 2019 года в Ленинградской и Псковской областях будет создано 92 участка в садоводствах и дачных массивах. Об этом сообщил 10 июля глава Горизбиркома Петербурга Виктор Миненко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По оценкам избиркома, в начале сентября в Ленобласти постоянно проживает порядка 200 тыс. петербуржцев, имеющих право голоса.

Для того, чтобы они могли проголосовать, в садоводствах Ленобласти откроют 72 участка.

Кроме того, ещё 20 участков будет открыто в соседней Псковской области, где находится порядка 45 тысяч владений петербуржцев.

Всего было изучено примерно 150 мест за пределами Петербурга на предмет организации голосования, но условия для проведения выборов есть не везде.

Решение об открытии участков за пределами Петербурга примут 11 июля.

Также будут открыты участки в местах временного пребывания горожан — в аэропорту Пулково, на Ладожском вокзале, в следственном изоляторе «Кресты-2».