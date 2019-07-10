Вашингтон, , 15:34 — REGNUM

Начинается первое турне по Азии помощника государственного секретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэвида Стилуэлла, сообщает 10 июля Синьхуа со ссылкой на информацию, распространенную Госдепом США.

Ветеран ВВС, которым является дипломат, в период с 10 по 21 июля посетит Японию, Филиппины, Южную Корею и Таиланд. Ожидается, что в японской части азиатского визита пройдет обсуждение проблем региональной безопасности. Аналогичный круг проблем с участием также заместителя министра обороны США Рэндалла Шривера будет в центре внимания участников 8-го американо-филиппинского двустороннего стратегического форума, который пройдет в Маниле.

Наблюдатели отмечают активизацию американской дипломатии на фоне обострения отношений Вашингтона с Пекином.