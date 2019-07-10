Иерусалим, , 15:28 — REGNUM

В ходе своего визита на авиабазу Неватим 9 июля 2019 года премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сделал ряд заявлений. Об этом пишут СМИ Израиля. Израильского премьера во время этого мероприятия сопровождали начальник генерального штаба генерал-лейтенант Авива Кохави и командующий ВВС генерал-майор Амиками Норкин.

На этой базе, кстати, развернуты истребители пятого поколения F-35I Adir.

Нетаньяху ответил на сделанное неделю назад заявление председателя комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Мохтабы Зоннура, который сказал, что в случае удара США по Ирану Тегеран нанесет удар по Израилю и уничтожит его за полчаса. Премьер-министр Израиля подчеркнул, что «наши самолеты могут достичь любого района на Ближнем Востоке, включая как Иран, так и Сирию».

Ранее министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил на Герцлийской конференции, что еврейское государство готовится к возможному военному участию в случае эскалации противостояния между Ираном и США.

Следует заметить, что Израиль располагает внушительными военно-воздушными силами. Они насчитывают более 400 истребителей, включая истребители пятого поколения F-35I Adir. ВВС Израиля являются самыми мощными на Ближнем Востоке и входят в пятерку сильнейших ВВС мира наряду с США, Россией, Китаем и Великобританией.