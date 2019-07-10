Берлин, , 15:26 — REGNUM

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что повода для беспокойства о её здоровье нет. Об этом она сообщила 10 июля в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.

Меркель подчеркнула, что хорошо себя чувствует, и беспокоиться о ней не нужно.

Комментарий о самочувствии канцлера потребовался после того, как Меркель в очередной раз охватил приступ дрожи. Впервые ей стало плохо 18 июня на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским, второй приступ произошел 27 июня на приёме у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля Меркель затрясло на встрече с Ринне, политик сжимала руки в кулаки и поджимала губы. Через некоторое время приступ прошел, и после мероприятия канцлер уже шла спокойно.

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