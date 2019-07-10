Хартум, , 15:23 — REGNUM

После месяца без доступа к глобальной сети в Судане восстанавливается работа интернета, передает канал TeleSur 10 июля.

Суд в Хартуме издал постановление, разрешающее телекоммуникационным компаниям MTN и Sudany осуществлять услугу доступа к интернету на постоянной основе. Более половины населения Судана сможет входить в сеть. Чтобы это смогли делать все, остается восстановить работу третьего сервера.

Военный совет, стоящий у власти в Судане с апреля этого года, отключил доступ к глобальной сети во избежание новых акций протеста и новых жертв. Представитель Военного совета Шамсалдин Кабаши тогда объяснил, что социальные сети представляют угрозу для национальной безопасности и что эта служба будет восстановлена, когда ситуация нормализуется.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля между Военным советом и оппозиционной коалицией было достигнуто соглашение о разделении полномочий в течение трех лет.

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