Киев, , 16:01 — REGNUM

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович не проходит по делу о так называемых «миллиардах Януковича», сказано в ответе Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) на запрос юридической компании Averlex. Об этом заявил партнёр компании Виталий Сердюк в интервью специализированному изданию Pravo.ua.

«Такой ответ Генеральной прокуратуры подтверждает, что Виктор Янукович никогда не являлся ни подозреваемым, ни даже свидетелем в деле о конфискованных $1,5 млрд. Все те голословные и лживые заявления Юрия Луценко (генеральный прокурор Украины — ИА REGNUM ), в том числе и с трибуны ООН, о якобы причастности к этим деньгам Виктора Януковича, являлись откровенной ложью. С этой целью и было засекречено решение Краматорского суда о конфискации этих средств», — рассказал Сердюк.

Он добавил, что компания Averlex будет добиваться привлечения Луценко к ответственности за его слова.

Напомним, после государственного переворота 2014 года, новые власти Украины заявили об аресте на украинских счетах $1,5 млрд, которые якобы имеют дело к Януковичу, его семье и людям из ближайшего окружения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-представитель ФБР США заявила, что Украина не сможет вернуть $9 млрд якобы украденных Януковичем и его окружением.

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