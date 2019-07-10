Мадрид, , 15:17 — REGNUM

Соединённые Штаты не только сами неверно оценивают позицию России в вопросе урегулирования конфликта в Венесуэле, но и пытаются выставить Россию перед международным сообществом не в самом лучшем свете. Такое заявление в интервью испанской газете El Pais сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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Он обвинил Вашингтон во «вбросе» в публичное пространство информации, которая не имеет ничего общего с реальностью. В частности, речь идёт о заявлении госсекретаря США Майка Помпео, который в мае в интервью телеканалу CNN сообщил, что российские власти уговорили президента Венесуэлы Николаса Мадуро не покидать страну. Рябков категорически отверг «любые обсуждения такого рода между Москвой и Каракасом».

«Нас беспокоит непрерывная «мелодия» из Вашингтона, где говорят обо всех возможных вариантах и о том, что ничего нельзя исключать, — добавил дипломат.

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По его словам, это сознательно создаёт ощущение неопределенности относительно того, что возможно, а что нет с точки зрения участия США.

«Мы видим постоянный поток из США, который неправильно понимает нашу позицию или даже предлагает международной общественности дезинформацию, — отметил представитель российского внешнеполитического ведомства. — Это попытка создать образ нашей страны в виде плохого мальчика в классе».

Как сообщало ИА REGNUM, политический кризис в Венесуэле разразился после массовых протестов против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, прокатившихся по крупным городам республики с 21 января 2019 года. После этого спикер парламента страны, оппозиционер Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США поспешили признать его в качестве руководителя Боливарианской Республики. В свою очередь Россия, как и Китай, и ряд других стран, признают в качестве легитимного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

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