Москва, 10 июля 2019, 15:14 — REGNUM
Президент России Владимир Путин встретится с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. Встреча состоится 11 июля, сообщается на сайте Кремля.
Главы двух государств осудят вопросы двухстороннего сотрудничества в различны сферах, а также международные темы.
Отмечается, что президент Киргизии будет находиться в Москве с кратким рабочим визитом.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля президент России Владимир Путин проведет переговоры с президентом Многонационального государства Боливия Эво Моралесом.
Читайте также: Путин проведёт переговоры с президентом Боливии 11 июля