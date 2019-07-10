Москва, , 15:14 — REGNUM

Президент России Владимир Путин встретится с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. Встреча состоится 11 июля, сообщается на сайте Кремля.

Главы двух государств осудят вопросы двухстороннего сотрудничества в различны сферах, а также международные темы.

Отмечается, что президент Киргизии будет находиться в Москве с кратким рабочим визитом.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля президент России Владимир Путин проведет переговоры с президентом Многонационального государства Боливия Эво Моралесом.

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