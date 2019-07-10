Рим, , 15:14 — REGNUM

Пост министра по делам семьи правительства Италии займет депутат национального парламента от партии «Лига» Алессандра Локателли, сообщил журналистам в среду, 10 июля, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, передает Sky.

Как сообщалось ранее, экс-министр по делам семьи Лоренцо Фонтана (также представляющий «Лигу») займет пост министра по связям с ЕС — экс-глава этого ведомства Паоло Савона больше не работает в правительстве.

Поскольку Савона был беспартийным, то представительство партии Маттео Сальвини в составе коалиционного с «Движением 5 звезд» правительства выросло.

После победы на выборах в Европарламент в Италии («Лига» набрала 34% голосов, вдвое больше коллег по коалиции) Сальвини отмечал, что не будет настаивать на новых постах для своей партии в составе нынешнего правительства.

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