Владимир, , 15:05 — REGNUM

«Главное, чтобы не нарушался закон» — так губернатор Владимирской области Владимир Сипягин ответил 10 июля в ходе пресс-конференции на вопрос об этичности трудоустройства родственников на руководящие должности.

Главный редактор регионального издания Зебра ТВ Сергей Головин спросил губернатора, «насколько этично трудоустройство» на одну из руководящих должностей в областное предприятие «Владимиртеплогаз» гражданской супруги Сипягина.

«Вопрос такой интересный, знаете. Я в своей деятельности всегда придерживаюсь соблюдения законодательства РФ, областных законов и контроля за соблюдением других сфер законодательства, которые действуют на территории Владимирской области. Вот это главное», — сказал губернатор.

Владимир Сипягин, губернатор Владимирской области «В своей деятельности я преследую и принципы этики. Но я считаю, что личная жизнь каждого сидящего в этом зале — наверно, это личное дело каждого из вас и такое же личное дело мое. Это к вопросу о том, чтобы вообще обсуждать детей моих или тех людей, которые мне близки. Это точно не место для пресс-конференций. Вот этот вопрос уже за гранью должностных обязанностей губернатора. По поводу трудоустройства родственников в целом — главное, чтобы закон не нарушался. А еще самое главное — любить близких людей, которые дороги тебе».

ООО «Владимиртеплогаз» является крупнейшим ресурсоснабжающим предприятием Владимирской области. В апреле 2019 года в «Владимиртеплогазе» сменилось руководство.