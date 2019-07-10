Лондон, , 14:41 — REGNUM

На фоне скандала с утечкой в прессу его оценок деятельности президента США Дональда Трампа посол Великобритании в Вашингтоне Ким Дэррок решил покинуть свой пост. Об этом сегодня, 10 июля, сообщается на сайте министерства иностранных дел Соединённого Королевства.

«После утечки официальных документов из посольства было много спекуляций вокруг моего положения и продолжительности моего оставшегося срока в качестве посла. Я хочу положить конец этим спекуляциям. Нынешняя ситуация не позволяет мне выполнять свою роль так, как мне хотелось бы», — написал Дэррок в письме постоянному заместителю министра иностранных дел и по делам Содружества Наций Саймону Макдональду.

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Дипломат добавил, что в нынешних обстоятельствах считает необходимым назначить нового посла. Напомним, срок пребывания в этой должности самого Кима Дэррока истекает в конце 2019 года.

«От имени дипломатической службы я принимаю вашу отставку с глубоким личным сожалением», — написал Саймон в ответном письме.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп подверг критике деятельность посла Великобритании в США Кима Дэрокка, назвав дипломата «чванливым глупцом» и заявив, что не собирается больше иметь с ним дело. Это последовало за публикацией в британском таблоиде Daily mail цитат из сообщений посла Великобритании в США Кима Дэррока, который характеризовал американского лидера как «неумелого», «небезопасного» и «некомпетентного» человека.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призналась, что расстроена утечкой данных, однако выразила мнение, что послы вправе давать собственную оценку ситуации в стране, где они работают.