Киев, , 14:42 — REGNUM

На Украине сегодня, 10 июля, эксперты обсуждают решение президента Владимира Зеленского вместо проведения военного парада на День независимости 24 августа выдать военнослужащим премии.

ИА REGNUMнапоминает, что о такой инициативе Зеленский заявил накануне вечером.

«Мне кажется, в этом году вместо парада лучше эти деньги выделить нашим героям — нашим военнослужащим. И мы приняли решение выделить 300 млн грн на премии всем нашим военным… Но чествовать наших героев мы будем и праздновать День Независимости также будем. Но будет новый формат», — сказал президент.

В свою очередь, политолог Виталий Бала заявил, что парад необходим, потому что это проявление уважения и благодарность ВСУ.

«Что касается денег, которые тратятся на парад, то, возможно, не нужен переезд (администрации Зеленского) в Украинский дом с Банковой? Будто на один (президентский) срок заявка была, хотя с такими решениями этот срок может существенно сократиться», — критически оценивает инициативу президента Бала.

«Не знаю, кто посоветовал принять такое решение, возможно, и сам принял — но выглядит так, что Верховный главнокомандующий боится принять военный парад. Команда Зеленского не понимает, не способна или сознательно обостряет ситуацию в стране такими решениями?» — задается вопросом эксперт.

В завершение Бала отмечает, что вместо выдачи отдельных премий военнослужащим ВСУ лучше сделать высокой постоянную заработную плату.

А вот политтехнолог Дмитрий Раимов считает, что Зеленский и команда правильно сделали, что отменили парад на День независимости.

«300 млн гривен не на пару часов шоу, а премиями военным. Вы же бы всё равно орали, что техника старая, а деньги можно потратить куда-то лучше», — обращается он к критикам инициативы президента.

Также Раимов отмечает, что уже видел сценарий праздника на 24 августа:

«Ребята, будет и интересно, и почести отданы, и вам никто и не запретит пройтись по Майдану и пожать руки тем, кто защищает страну», — заявляет он.

ИА REGNUMнапоминает, что экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что лишать людей военного парада в День независимости — «не очень дальновидное решение», и дал понять, что в период его президентства парад стоил существенно меньше, чем 300 млн гривен.