Берлин, , 14:24 — REGNUM

Канцлер Германии Ангела Меркель вновь почувствовала приступ дрожи во время официального мероприятия. Это произошло сегодня, 10 июля, в Берлине в ходе встречи с председателем правительства Финляндии Антти Ринне, сообщает Reuters.

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Меркель вновь стало плохо на официальной встрече — видео

Уточняется, что Меркель сжимала руки в кулаки и поджимала губы. При этом на кадрах, опубликованных телеканалом n-tv , видно, что по завершении мероприятия канцлер шла уже спокойно.

https://twitter.com/AmichaiStein1/status/1148899638570815488

Как сообщало ИА REGNUM, это уже третий приступ дрожи Ангелы Меркель на публике. Впервые ей стало плохо 18 июня на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине. Внезапно её начало трясти, и она несколько раз поменяла положение рук, пытаясь унять дрожь. Тогда своё состояние Меркель объяснила обезвоживанием. Эти симптомы повторились на приёме у президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера 27 июня. Меркель снова затрясло, однако от предложенного стакана воды она отказалась.

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Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы РФ («Единая Россия»), доктор медицинских наук Геннадий Онищенко по этому поводу заявил, что немецкие медики, которые следят за состоянием здоровья канцлера ФРГ Ангелы Меркель, безответственно относятся к исполнению своих обязанностей.

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