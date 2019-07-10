Париж, , 16:44 — REGNUM

Противотанковые ракетные комплексы Javelin, обнаруженные на военной базе Ливийской национальной армии (ЛНА), непригодны для использования. Об этом, как передает телерадиокомпания ВВС, сообщили в министерстве вооруженных сил Франции.

«Это оружие предназначалось для защиты сил, выполняющих разведывательные и контртеррористические задачи», — говорится в сообщении военного ведомства.

В министерстве вооруженных сил Франции уточнили, что противотанковые ракетные комплексы были «повреждены и непригодны для использования» и «временно хранились на складе перед их уничтожением».

«Ракеты Javelin американского производства никогда не предназначались для передачи кому-либо», — говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что ракетные комплексы Javelin были обнаружены в лагере, расположенном к югу от столицы, Триполи, где дислоцируются войска, подконтрольные генералу Халифу Хафтару.