Париж, 10 июля 2019, 16:44 — REGNUM
Противотанковые ракетные комплексы Javelin, обнаруженные на военной базе Ливийской национальной армии (ЛНА), непригодны для использования. Об этом, как передает телерадиокомпания ВВС, сообщили в министерстве вооруженных сил Франции.
«Это оружие предназначалось для защиты сил, выполняющих разведывательные и контртеррористические задачи», — говорится в сообщении военного ведомства.
В министерстве вооруженных сил Франции уточнили, что противотанковые ракетные комплексы были «повреждены и непригодны для использования» и «временно хранились на складе перед их уничтожением».
«Ракеты Javelin американского производства никогда не предназначались для передачи кому-либо», — говорится в сообщении военного ведомства.
Отмечается, что ракетные комплексы Javelin были обнаружены в лагере, расположенном к югу от столицы, Триполи, где дислоцируются войска, подконтрольные генералу Халифу Хафтару.