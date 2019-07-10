Джакарта, , 14:17 — REGNUM

Министр планирования национального развития Индонезии Бамбанг Броджонегоро заявил, что глава государства Джоко Видодо хочет, чтобы план переноса столицы Индонезии был реализован в ближайшее время, сообщает Kompas.

«Президент хочет, чтобы это было не просто обсуждения, но и предпринимались конкретные действия», — отметил Бамбанг Броджонегоро.

По его словам, в настоящее время есть два местоположения, которые считаются наиболее подходящими для новой столицы, а именно район Кутай Картанегара в провинции Восточный Калимантан или муниципалитет Гунунг Мас, расположенный в провинции Центральный Калимантан.

Предполагается, что первоначально численность населения столицы будет около 1,5 млн человек, включая 200 тыс. государственных служащих и должностных лиц, а также 25 тыс. сотрудников полиции и военных. Кроме того, на осуществление переноса столицы правительству понадобится минимум 33 млрд долларов США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернаторы острова Суматра поддержали кандидатуру Лампунга в качестве будущей столицы Индонезии.

Читайте ранее в этом сюжете: Названо местоположение возможной столицы Индонезии