Улан-Батор, , 14:08 — REGNUM

Заместитель председателя КНР Ван Цишань 10 июля прибыл в Улан-Батор с дружественным визитом.

В международном аэропорте «Чингис хаан» заместителя председателя КНР встретили министр иностранных дел Монголии Дамдины Цогтбаатар, уполномоченный и чрезвычайный посол Монголии в КНР Дамбын Ганхуяг, уполномоченный и чрезвычайный посол КНР в Монголии Син Хаймин и другие официальные лица.

Визит заместителя председателя продолжится по 12 июля, и в рамках визита он ведет переговоры с официальными лицами Монголии о сотрудничестве двух стран.

По данным пресс-службы Министерства иностранных дел Монголии, китайский чиновник будет присутствовать на национальном празднике Монголии Наадам, официальное открытие которого будет 11 июля.

Отметим, в этом году Китай и Монголия отмечают 70 летный юбилей установления дипломатических отношения между Монголией и КНР, и 25 летный юбилей подписания нового договора о дружественных отношениях и сотрудничестве.

В рамке юбилеев были организованы взаимные визиты на высшем и высоком уровнях. В том числе, КНР с официальными визитами посетили министр иностранных дел Монголии Дамдины Цогтбаатар и президент Халтмаагийн Баттулга.