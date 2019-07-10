Москва, , 14:04 — REGNUM

Невыполнение американской стороной достигнутых договоренностей в отношении ситуации на Украине не может удивлять — рассчитывать на выполнение США своих обещаний нельзя было ни прежде, ни теперь, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 10 июля, комментируя высказывания президента России об отношениях с Украиной и США.

Как сообщалось ранее, по данным ТАСС, Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что США не выполнили часть договоренностей, достигнутых в разговоре Путина и Барака Обамы в 2014 году. Деталей беседы с президентом США Путин раскрывать не стал.

Отношения с самой Украиной президент России назвал «непростыми». Две ключевые, по его мнению, причины — госпереворот и антироссийская пропаганда. Однако «сближение» и «строительство нормальных, дружеских, союзнических отношений» неизбежно, полагает Путин.

«Честно говоря, меня не удивляет, что Вашингтон не выполнил достигнутые между двумя президентами договорённости 2014 года по Украине. Ещё в 1990-е Украина стала рассматриваться в США как своего рода таран против нашей страны. Поэтому, уверен, что расчёта на приверженность американцев своим обещаниям тогда не могло быть в принципе, да и сейчас быть не может — и по Украине, и в большинстве других вопросов международной повестки. Тем не менее, с внешнеполитической точки зрения хорошо, что сегодня можно выставить напоказ этот очередной факт пренебрежения американцами своими обязательствами.

Что же касается будущего российско-украинских отношений, то, на мой взгляд, наш президент высказывается слишком оптимистично. Возможно, это психотерапия такая? Ведь дружеских и тем более союзнических отношений между нашими странами никогда с 1991 года не было. Все украинские руководители, как сегодня понятно, проводили антироссийскую линию — в большей или меньшей степени. Россия эту линию в лучшем случае не замечала, а в худшем — как при Черномырдине и Зурабове в качестве послов, ей попустительствовала.

В итоге на русофобии, на вражде к российскому государству воспитано на Украине не одно поколение. Разве они добровольно согласятся с тем, что двадцать, а то и тридцать лет их жизни, их мыслей, их действий были ошибочными? Разве они примут дружбу и тем более союз с Россией? Что с ними делать?

Проблема российско-украинских отношений не просто «непростая», она носит драматический, трагический характер. Просто отменой «пропаганды действующих властей Украины, которые выставляют Россию виновницей всех… трагических событий» или даже сменой власти в Киеве на более расположенную к здравомыслию её явно не решить», — отметил Михаил Демурин.