Лондон, , 14:03 — REGNUM

Переговоры по торговым отношениям после Brexit между Великобританией и Соединёнными Штатами, которые должны были состояться на этой неделе, проведены не будут. Об этом сегодня, 10 июля, сообщила ежедневная британская газета The Independent.

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Трамп ответил британскому послу на обвинения в некомпетентности

Какая именно из сторон стала инициатором отмены встречи между министром международной торговли Соединённого Королевства Лиамом Фоксом и главой министерства торговли США Уилбуром Россом, не уточняется. Однако отмечается, что решение было принято на фоне скандала с записями посла Великобритании в США Кима Дарокка.

В минторге США заявили, что работают над назначением новой даты переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп подверг критике деятельность посла Великобритании в США Кима Дарокка, назвав дипломата «чванливым глупцом» и заявив, что не собирается больше иметь с ним дело. Это последовало за публикацией в британском таблоиде Daily mail цитат из сообщений посла Великобритании в США Кима Даррока, который характеризовал американского лидера как «неумелого», «небезопасного» и «некомпетентного» человека.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призналась, что расстроена утечкой данных, однако выразила мнение, что послы вправе давать собственную оценку ситуации в стране, где они работают.

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