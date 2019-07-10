Киев, , 14:03 — REGNUM

Сторожевой корабль Военно-морского флота России «Сметливый» зашел в закрытую зону, где проходят учения ряда стран НАТО и Украины Sea Breeze-2019. Об этом сообщает 10 июля пресс-центр командования ВМС Украины в Facebook.

Отмечается, что ранее мореплавателей предупредили о закрытии района Чёрного моря из-за проведения практических стрельб. Однако корабль Черноморского флота РФ оказался в этом районе.

На запросы российские моряки не ответили, утверждают украинские военные.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне международных морских учений отряд кораблей Черноморского флота России приступил к плановым мероприятиям боевой подготовки в акватории Чёрного моря. В учениях Sea Breeze задействованы военные моряки США, Украины, Канады, Великобритании, Турции и других стран.

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