Элиста, , 14:01 — REGNUM

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия оштрафован по инициативе республиканской прокуратуры, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства 10 июля. Поводом стали нарушения бюджетного законодательства, допущенные министерством.

Как выяснила прокуратура, 11 марта 2019 года управлением федерального казначейства по Республике Калмыкия поставлен на учет бюджетных обязательств министерства исполнительный лист о взыскании задолженности в сумме более 5 млн рублей. Вместе с тем по состоянию на указанную дату у министерства отсутствовали лимиты бюджетных обязательств. В связи с нарушением порядка принятия бюджетных обязательств прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ст.15.15.10 КоАП РФ в отношении министра природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Чиновник привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

Отметим, ранее прокуратура выявила нарушения в работе администрации Ики-Бурульского района: надзорное ведомство обнаружило противоречия федеральному законодательству в нормативных правовых актах, регулирующих приватизацию муниципального имущества.