Санкт-Петербург, , 14:00 — REGNUM

Военно-морской флот России старается играть на опережение, решая вопросы укрепления обороноспособности страны вместе с другими видами вооруженных сил. Для этого необходима новая надводная и подводная техника, способная действовать в сопряжении с наземными и воздушными комплексами вооружения. Об этом заявил главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов на Международном военно-морском салоне в Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM.

Он отметил, что представленная на предыдущих салонах перспективная техника еще недавно казалась фантастикой, ее можно было увидеть лишь в моделях, но уже скоро она будет составлять основу ВМФ России.

«Это касается и кораблей новых классов, и подводных лодок, которые получают совсем иные принципы движения, это касается и робототехники, как летательных аппаратов для флота, так и подводных роботов», — сказал Евменов.

Он отметил, что сравнение ВМФ России по количеству кораблей и подлодок, по составу сил совершенно некорректно, изменились и техника, и задачи.

«Сегодня мы работаем сразу в нескольких средах, решаем пространственные задачи, им должна соответствовать и новая техника», — сказал адмирал.

Из представленных на МВМС-2019 кораблей главком ВМФ особо отметил первый серийный фрегат «Адмирал Касатонов», оснащенный комплексом крылатых ракет «Калибр», а также комплексами противолодочной и противовоздушной обороны. Такой корабль может быть ядром межвидовой группировки. Головной корабль этого проекта «Адмирал Горшков» в настоящее время выполняет кругосветный поход.

Кроме того, впервые представлен на салоне малый ракетный корабль «Мытищи». Запланировано закупить у промышленности 18 кораблей этого проекта для трех флотов.

Евменов подчеркнул, что теперь МРК могут решать не только тактические, но и стратегические задачи, что было продемонстрировано в последние годы, когда МРК наносили удары по террористам в Сирии из акватории Каспийского моря.

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