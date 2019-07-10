Дамаск, , 13:58 — REGNUM

Сирийская арабская армия во второй половине дня 9 июля вернула себе все ранее захваченные боевиками позиции на севере провинции Латакия. ИА REGNUM сообщало о наступлении джихадистов в этом районе, в результате которого были захвачены высота с отметкой 428 и город Аттера в Туркменских горах.

По информации новостного ресурса Al-Masdar News, как только эти районы были захвачены боевиками, сирийские ВВС начали наносить тяжелые удары по этим районам. Под сильным огнем с воздуха большинство исламистов были вынуждены оставить захваченные позиции, так и не сумев там закрепиться.

После ударов ВВС наземные силы сирийской армии вместе с Национальными силами обороны выдвинулись к своим прежним позициям и зачистили всех оставшихся джихадистов, которые еще присутствовали на этих объектах.

Следует заметить, что дальнейшее продвижение исламистов в провинции Латакия создавало потенциальную угрозу российской авиабазе Хмеймим. Поэтому очень хорошо, что Сирийская арабская армия быстро вернула под свой контроль этот район. Вряд ли бы джихадисты смогли бы рассчитывать на наземную операцию у Хмеймима, но они потенциально могли сократить расстояние до нашей базы, чтобы достичь результативности при обстрелах ее из РСЗО.