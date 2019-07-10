Анкара, 10 июля 2019, 14:06 — REGNUM
Власти Турции призвали Соединенные Штаты отказаться от решений, которые могут навредить двусторонним отношениям, об этом 10 июля сообщает Anadolu Ajansi.
Официальный представитель министерства иностранных дел Турции Хами Аксой подчеркнул, что Вашингтон должен отказаться от давления на Анкару относительно покупки российских ЗРК С-400.
Напомним, Вашингтон угрожает подвергнуть Турцию санкциям в случае приобретения у России указанного вооружения. В частности может отменить поставку истребителей F-35, за которые Анкара уже заплатила.
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