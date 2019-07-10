Йошкар-Ола, , 13:52 — REGNUM

В последнее время отмечены факты грубого нарушения избирательного законодательства. Об этом говорится в заявлении главы ЦИК Марий Эл Ирины Татариновой.

По её словам, нарушения связаны как с выпускаемыми агитационными печатными материалами, так и с тем, какими способами и методами ведётся агитационная работа.

Она уточнила, что одно из избирательных объединений республики изготовило печатный агитационный материал, используя изображения лиц, не являющихся кандидатами. Вопреки запрету, этот материал распространялся.

Материалы по данному факту были переданы в правоохранительные органы.

Уже по данным правоохранителей, это объединение использует несовершеннолетних и граждан иностранных государств при распространении агитационных материалов.

Татаринова предупредила, что все попытки нарушения избирательного законодательства будут пресекаться.

Напомним, до настоящего момента десять партий представили списки кандидатов для участия в выборах депутатов Государственного собрания Марий Эл седьмого созыва. Так, документы получены от региональных отделений «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», «Партии роста», Коммунистической партии «Коммунисты России», «Партии пенсионеров за социальную справедливость», «Российской экологической партии «Зелёные», «Партии социальных реформ — Прибыль от природных ресурсов — Народу» и партии «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными». Всего по спискам выдвинуты 348 человек. По одномандатным округам выдвинулись 217 кандидатов от девяти партий. В порядке самовыдвижения в выборах планируют принять участие 24 кандидата.

Итоги регистрации всех кандидатов ЦИК республики подведет 2 августа.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, выборы депутатов Госсобрания республики состоятся в единый день голосования 8 сентября 2019 года.

Из 52 депутатов 13 будут избраны по партийным спискам, 39 — по одномандатным округам. В этом году отменена общереспубликанская часть списка кандидатов, и он будет состоять только из региональных групп.

Парламент будет избираться сроком на пять лет — до сентября 2024 года.