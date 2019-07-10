Джакарта, , 13:33 — REGNUM

Глава отдела по правам человека министерства иностранных дел Индонезии Ахсанул Хабиб рассказал, почему его государство не предоставляет беженцам работу, передает Sindonews.

Выступая на пресс-конференции в министерстве иностранных дел Индонезии, Ахсанул Хабиб отметил, что Индонезия и все страны, которые не подписали Конвенцию о статусе беженцев 1951 года, не имеют нормативных актов по этому вопросу.

Кроме того, индонезийский закон о труде № 13/2003 имеет отношение только к жителям страны и индонезийским трудящимся-мигрантам. В отношении беженцев там нет ни слова.

«В Индонезии мы еще не дошли до этого. Но, самое главное, мы берем за основу гуманность и сможем разрешить ситуацию», — отметил Ахсанул Хабиб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) объявили, что в Индонезии в настоящее время насчитывается 14 000 беженцев.

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