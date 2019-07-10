Москва, , 13:30 — REGNUM

Сегодня, 10 июля, президент РФ Владимир Путин будет работать над темой высоких технологий, а также займётся вопросом инноваций в экономике. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля добавил, что российский лидер будет присутствовать на подписании соглашения о намерениях между правительством РФ и крупнейшими организациями по развитию отдельных высокотехнологичных направлений.

Кроме того, в этот же день президент России проведёт совещание по экономическим вопросам, в котором примут участие первый заместитель председателя правительства — министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин, а также председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина.

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Как сообщало ИА REGNUM, планируется, что в ходе совещания будет обсуждаться развитие экономики России и высоких технологий.

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