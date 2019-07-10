Москва, , 13:21 — REGNUM

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв видит опасность в призыве ведущего редактора исторического раздела немецкой газеты Die Welt снести памятник на Прохоровском поле, возведенный в память о погибших в танковом сражении в этом месте в июле 1943 года.

«В преддверии юбилея Великой Победы для нас очень важный сигнал: атаки на прошлое не только не прекратились, а, наоборот, усиливаются», — отметил Клсачёв в Facebook.

Он отметил, что визави руководствуются тезисом еще одного известного британца: «Кто управляет прошлым — тот управляет будущим, кто управляет настоящим, управляет прошлым».

«Мейнстримные западные СМИ, «управляющие» настоящим, взялись за прошлое, чтобы управлять будущим. В котором наша страна уже не будет победителем во Второй мировой войне. Цена вопроса именно такова», — считает парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, редактор отдела истории немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф предложил снести мемориальную звонницу, воздвигнутую на Прохоровском поле.