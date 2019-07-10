Тбилиси, , 13:19 — REGNUM

Самым важным в заявлении президента России по «грузинскому вопросу» был не отказ от санкций, а тот исторический «ликбез», который Владимир Путин провел в момент привлечения максимального внимания к данной проблеме, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 10 июля, комментируя высказывания президента России.

Как сообщалось ранее, Владимир Путин не поддержал идею введения санкций против Грузии. Вместе с тем он посоветовал властям Грузии изучить историю вопроса — и, в частности, узнать о том, насколько жестоко проводилась оккупация Грузией Абхазии в 1918. К братоубийственной войне 1990-х готов привел отказ Грузии от предоставления автономии, в частности Абхазии и Аджарии, отметил также Путин.

«Более значимым в этой истории мне представляется не собственно благосклонная к Грузии позиция президента нашей страны по санкциям в отношении этой страны, а тот исторический «ликбез» касательно предыстории грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликта, который он устроил в тот момент, когда к этой проблематике был привлечен максимум внутреннего и международного внимания.

Что бы ни говорили сегодня на этот счёт в Грузии или где-то ещё, хочу повторить: сегодняшнее позитивное развитие было бы невозможным, не осади Россия в нужный момент грузинского президента Зурабишвили и всех тех, кто попытался сыграть на обострение в наших двусторонних делах или использовать антироссийскую риторику в своей внутриполитической схватке.

Что будет дальше, посмотрим. Хорошо, что Госдума ясно выразила преобладающие в России настроения насчёт того, как вести дела с теми, кто будет проявлять или поощрять враждебное отношение к нашей стране и её представителям», — отметил Михаил Демурин.