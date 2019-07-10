Анкара, , 13:06 — REGNUM

Турецкие военные давно занимаются выбором места будущего расположения С-400, информация держится в секрете, но допускаются отдельные «утечки», отметил шеф-редактор Восточной редакции ИА REGNUM Станислав Тарасов в среду, 10 июля, комментируя заявления президента Турции.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Турция намерена использовать российские зенитные ракетные системы С-400, если на страну будет совершено нападение. Также он вновь заявил о намерениях участвовать в совместном производстве С-400.

«Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что подготовка к отправке российских зенитных ракетных систем С-400 в Турцию продолжается, в настоящий момент идёт их погрузка.

Одновременно он указал, что «министерство национальной обороны занимается планированием и выбором места для размещения С-400», хотя, по имеющейся информации, этим вопросом турецкие военные занимаются давно и информация держится в секрете, хотя допускаются отдельные «утечки». Газета Cumhuriyet сообщила, что первые российские ракеты С-400 будет размещены на авиабазе в Анкаре из-за её географического положения и существующей инфраструктуры.

Ранее американские СМИ со ссылкой на турецкие источники указывали, что Анкара планирует установить С-400 на средиземноморском побережье, но власти США возразили, заявив, что такой шаг ещё больше усилит напряжённость в восточном Средиземноморье, возникшей из-за добычи и разработки углеводородных ресурсов.

Других более достоверных данных по этому вопросу пока не существует. Утверждения, что ЗРС С-400 могут быть размещены на территории Азербайджана или Катара, имеют политически спекулятивный характер», — отметил Станислав Тарасов.