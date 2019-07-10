Москва, , 13:05 — REGNUM

В Госдуме осудили возбуждение административного дела в отношении журналиста газеты «Якутск Вечерний» Михаила Романова, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июля.

Глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия») уточнил, что по полученной им от Союза журналистов России информации, дело в отношении Михаила Романова возбудили не по статье за «воздействие на подсознание», как об этом накануне сообщили СМИ, а по статье за распространение фейковых новостей.

«В этом прецеденте мы видим очередной пример вольного толкования положений антифейкового закона, поскольку публикация Михаила Романова не могла нести угрозу жизни или здоровью граждан либо провоцировать общественные беспорядки», — заявил Левин.

Аналогичным образом правоохранительным органами вариативно понимается норма, препятствующая публикациям, непристойно оскорбляющим институты государственной власти, возмущен он.

«Свобода слова и свобода распространения информации — базовые конституционные права каждого гражданина. Дело против якутского журналиста — это пример того, как неугодный голос пытаются заглушить административными рычагами», — указал он.

Глава комитета Госдумы рассчитывает, что судебные инстанции будут точно следовать духу и букве закона.

«Представителям федеральных органов на местах и властям Республики Саха следует обратить внимание на этот случай, чтобы действия отдельных лиц не могли бросить тень на государственные органы в целом», — заключил он.