Москва, , 12:53 — REGNUM

Президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии подписания соглашений между правительством РФ и крупнейшими организациями с государственным участием в целях развития отдельных высокотехнологичных направлений. Именно эти договорённости призваны положить начало созданию на их базе опорных кластеров. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Речь о том, что крупные организации с госучастием станут крупными кластерами по реализации дорожных карт по разработке и внедрению высокотехнологических направлений», — пояснил официальный представитель Кремля.

Планируется, что при подписании этих соглашений будут присутствовать вице-премьеры Максим Акимов и Юрий Борисов, председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров, председатель правления Сбербанка Герман Греф, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, глава госкорпораций «Ростех» и «Росатом» Сергей Чемезов и Анатолий Чубайс.

Песков добавил, что в ходе запланированного на сегодня, 10 июля, совещания у главы государства по экономическим вопросам планируется провести «анализ того, что сейчас происходит, и какие перспективы» развития экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, в совещании по экономическим вопросам также примут участие первый заместитель председателя правительства Антон Силуанов, министр экономики Максим Орешкин и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.