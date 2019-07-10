Джакарта, , 12:53 — REGNUM

США и Индонезия придерживаются единого мнения касательно разнообразия, что может способствовать построению тесных двусторонних отношений. Об этом, как сообщает Antaranews, заявила Сита Райтер, заместитель пресс-атташе посольства США.

По её словам, индонезийский лозунг «Единство в многообразии» и американский лозунг «E Pluribus Unum» в целом имеют схожие значения.

Во время встречи со студентами в Джакарте Сита Райтер отметила, что США и Индонезия, как демократические страны, поддерживают терпимость.

Заместитель пресс-атташе посольства США также представила различные учреждения и стипендиальные программы, доступные индонезийским студентам.

Отмечается, что улучшение культурного взаимопонимания и диалога между жителями США и Индонезии станет приоритетом в 2019 году, в связи с празднованием 70-летия установления дипломатических отношений.

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