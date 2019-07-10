Красноярск, , 12:48 — REGNUM

Главу Счётной палаты Красноярского края Татьяну Давыденко могут досрочно лишить полномочий на ближайшей сессии регионального Заксобрания, которая состоится 11 июля.

Председатель Счётной палаты Красноярского края Татьяна Давыденко А. В. Бурмистров, Sobranie.info

На заседании комитетов по бюджету и госустройству 10 июля парламентарии ознакомились с документами прокурорской проверки Счётной палаты. По информации красноярских массмедиа, на заседание, которое длилось два часа, журналистов не пустили.

«Выводы, которые звучат в этом документе, они достаточно громкие. Они заслуживают рассмотрения здесь и сейчас. Это два вывода, которые являются основанием для досрочного прекращения полномочий председателя Счётной палаты. В документах прокурора выводы — это использование служебного положения в пользу аффилированных лиц и неурегулированный конфликт интересов», — цитирует вице-спикера краевого Заксобрания Сергея Попова «7 канал».

Как уже сообщало ИА REGNUM, «лесной» скандал в Красноярском крае разразился в конце мая — начале июня текущего года, после того как глава региональной Счётной палаты Татьяна Давыденко дала громкое интервью журналисту Андрею Караулову. Давыденко заявила о криминализации лесной отрасли в крае и о поступающих в её адрес угрозах.

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После интервью Давыденко краевые власти дали ей жёсткий ответ, обвинив в «желании сохранить личный бизнес». В то же время в ряде красноярских СМИ появилась информация о том, что одним из источников доходов семьи Давыденко были мероприятия по тушению лесных пожаров. А после того, как семейную фирму лишили госконтрактов, на лесную отрасль края якобы и обрушились проверки.

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По словам красноярского губернатора Александра Усса, в лесной отрасли края имеются проблемы, однако в целом происходящее он назвал политическим «наездом».

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Доводы обеих сторон проверяла прокуратура. В начале июля ИА REGNUM в ведомстве сообщили, что в связи с необходимостью проведения дополнительных проверочных мероприятий на 30 дней продлён срок проверки исполнения антикоррупционного законодательства в краевом министерстве лесного хозяйства и лесопожарном центре, организованной по информации краевой СП. В то же время проверка по обращениям министра лесного хозяйства и председателя правительства Красноярского края о превышении должностными лицами СП своих полномочий и личной заинтересованности председателя СП края к этому времени была завершена. Её результаты прокуратура не обнародовала, отметив лишь, что они направлены председателю Законодательного собрания края.

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Напомним, Татьяна Давыденко является руководителем Счётной палаты Красноярского края с июня 2011 года. До этого она возглавляла территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю.

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