Красноярск, 10 июля 2019, 12:48 — REGNUM
Главу Счётной палаты Красноярского края Татьяну Давыденко могут досрочно лишить полномочий на ближайшей сессии регионального Заксобрания, которая состоится 11 июля.
На заседании комитетов по бюджету и госустройству 10 июля парламентарии ознакомились с документами прокурорской проверки Счётной палаты. По информации красноярских массмедиа, на заседание, которое длилось два часа, журналистов не пустили.
«Выводы, которые звучат в этом документе, они достаточно громкие. Они заслуживают рассмотрения здесь и сейчас. Это два вывода, которые являются основанием для досрочного прекращения полномочий председателя Счётной палаты. В документах прокурора выводы — это использование служебного положения в пользу аффилированных лиц и неурегулированный конфликт интересов», — цитирует вице-спикера краевого Заксобрания Сергея Попова «7 канал».
Как уже сообщало ИА REGNUM, «лесной» скандал в Красноярском крае разразился в конце мая — начале июня текущего года, после того как глава региональной Счётной палаты Татьяна Давыденко дала громкое интервью журналисту Андрею Караулову. Давыденко заявила о криминализации лесной отрасли в крае и о поступающих в её адрес угрозах.
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После интервью Давыденко краевые власти дали ей жёсткий ответ, обвинив в «желании сохранить личный бизнес». В то же время в ряде красноярских СМИ появилась информация о том, что одним из источников доходов семьи Давыденко были мероприятия по тушению лесных пожаров. А после того, как семейную фирму лишили госконтрактов, на лесную отрасль края якобы и обрушились проверки.
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По словам красноярского губернатора Александра Усса, в лесной отрасли края имеются проблемы, однако в целом происходящее он назвал политическим «наездом».
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Доводы обеих сторон проверяла прокуратура. В начале июля ИА REGNUM в ведомстве сообщили, что в связи с необходимостью проведения дополнительных проверочных мероприятий на 30 дней продлён срок проверки исполнения антикоррупционного законодательства в краевом министерстве лесного хозяйства и лесопожарном центре, организованной по информации краевой СП. В то же время проверка по обращениям министра лесного хозяйства и председателя правительства Красноярского края о превышении должностными лицами СП своих полномочий и личной заинтересованности председателя СП края к этому времени была завершена. Её результаты прокуратура не обнародовала, отметив лишь, что они направлены председателю Законодательного собрания края.
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Напомним, Татьяна Давыденко является руководителем Счётной палаты Красноярского края с июня 2011 года. До этого она возглавляла территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю.
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