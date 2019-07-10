Берлин, , 12:40 — REGNUM

Где и как ставить памятники победителям, Россия решит без чьих-либо советов, авторам же некоторых из этих странных советов можно напомнить об известном призыве не будить лихо, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 10 июля, комментируя публикацию Die Welt.

Как сообщалось ранее, ведущий редактор исторического раздела немецкого издания Свен Феликс Келлерхофф опубликовал статью, в которой призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле. В этом районе «не было крупного сражения», утверждает автор.

«Немец, предложивший нам снести памятник на Прохоровском поле, конечно, совсем разум потерял. Во-первых, где и как ставить памятники нашим отцам-победителям, это сугубо наше личное дело. Во-вторых, не надо, как говорится, будить лихо.

Тот факт, что соотношение потерь в Прохоровском сражении было в пользу гитлеровцев, всем хорошо известен. Предопределено это соотношение было рядом факторов: невыгодным для нашего контрудара рельефом местности, превосходством немецких танков «Тигр» над «Т-34», силой немецкой противотанковой артиллерии.

Но также хорошо известен тот факт, что уже 5 августа Красная Армия освободила город Белгород, расположенный по положению на 12 июля далеко в немецких тылах за Прохоровкой. Куда же делись эти якобы совершенно не потрёпанные три танковые дивизии 2-го танкового корпуса СС — «Лейбштандарт Адольф Гитлер», «Райх» и «Мертвая голова»? «Отошли на заранее подготовленные позиции»? Вот так и «отходили» до Берлина.

И вот ещё какой вопрос возникает в связи с созданием немцами в 1942 году танка PZVI («Тигр»), сыгравшего свою роль и в Курской битве. Понятно, что развитие в гитлеровской Германии танковой промышленности в годы Второй мировой войны было бы невозможно, не имей Германия доступа к приобретению необходимых для такого точного производства технических алмазов. Но англо-голландская компания «Де Бирс», контролировавшая в предвоенные годы 95% мирового рынка сырых алмазов, ещё до войны заявила, что прекращает поставку алмазов Германии; свою колонию в Намибии немцы потеряли в 1918 году… Так откуда же такие алмазы у немцев в 1943—1944 годах?

Публикуя свою статью, немец хочет добавить свою ложку грязи в образ советской Победы 1945 года. Это пустое. Наша победа стояла и будет стоять в истории непоколебимо. Мы всегда будем помнить, что это была победа ещё молодого СССР над всем совокупным Западом, концентрированным выражением империалистической сути которого в тот конкретный исторический момент был режим нацистской Германии», — отметил Михаил Демурин.